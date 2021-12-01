Колишній воротар "россонері" Крістіан Абб'яті задоволений новим викликом, який взяв на себе його колишній партнер по Мілану Андрій Шевченко.

"Ми дуже раді, що Шева повернувся до Італії і тренує італійську команду.

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Він повернувся у сім'ю", – сказав Абб'яті у коментарі YouTube-каналу PRESSING.

Нагадаємо, Шевченко очолив Дженоа 7 листопада. У перших двох матчах на чолі "грифонів" українець поступився Ромі (0:2) і розписав нічию з Удінезе (0:0). Вже сьогодні, 1 грудня, його команда на власному полі прийматиме Мілан. Початок зустрічі о 21:45.

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