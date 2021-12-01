Легенда Милана отреагировал на возвращение Шевченко в Серию А
Бывший вратарь "россонери" Кристиан Аббяти доволен новым вызовом, который взял на себя его бывший партнер по Милану Андрей Шевченко.
"Мы очень рады, что Шева вернулся в Италию и тренирует итальянскую команду.
Дженоа – Милан: Шевченко – о заряженности на игру, проблемах "россонери" и особом игроке
Он вернулся в семью", – сказал Аббяти в комментарии YouTube-каналу PRESSING.
Напомним, Шевченко возглавил Дженоа 7 ноября. В первых двух матчах во главе "грифонов" украинец уступил Роме (0:2) и расписал ничью с Удинезе (0:0). Уже сегодня, 1 декабря, его команда на своем поле будет принимать Милан. Начало встречи в 21:45.
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