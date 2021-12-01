Бывший вратарь "россонери" Кристиан Аббяти доволен новым вызовом, который взял на себя его бывший партнер по Милану Андрей Шевченко.

"Мы очень рады, что Шева вернулся в Италию и тренирует итальянскую команду.

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Он вернулся в семью", – сказал Аббяти в комментарии YouTube-каналу PRESSING.

Напомним, Шевченко возглавил Дженоа 7 ноября. В первых двух матчах во главе "грифонов" украинец уступил Роме (0:2) и расписал ничью с Удинезе (0:0). Уже сегодня, 1 декабря, его команда на своем поле будет принимать Милан. Начало встречи в 21:45.

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