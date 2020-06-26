Екс-форвард Ліверпуля Фаулер офіційно передав Клоппу своє сакральне прізвисько

Колишній нападник англійського Ліверпуля Роббі Фаулер поділився емоціями від дострокового оформлення чемпіонського титулу рідною командою.

"Тепер Юргена можна називати богом, чи не так? Я б йому це дозволив.

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Якщо відверто, то почуваюсь чудово. Знаю, що ми вже давним-давно не граємо за Ліверпуль, але бути тут і бачити те, що я бачив – неймовірно. Це справді так", – цитує легенду "червоних" Goal.

Нагадаємо, що Роббі Фаулер захищав кольори Ліверпуля у 1993-2001 і в 2006-2007 рр. У складі мерсисайдців він провів 369 матчів у всіх турнірах, у яких забив 183 м'ячі. Уболівальники Ліверпуля нарекли Фаулера богом.

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