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Екс-форвард Ліверпуля Фаулер офіційно передав Клоппу своє сакральне прізвисько

11:44 - Читать на русском
Екс-форвард Ліверпуля Фаулер офіційно передав Клоппу своє сакральне прізвисько
Клопп і Фаулер / The Mirror

Колишній нападник англійського Ліверпуля Роббі Фаулер поділився емоціями від дострокового оформлення чемпіонського титулу рідною командою.

"Тепер Юргена можна називати богом, чи не так? Я б йому це дозволив.

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Якщо відверто, то почуваюсь чудово. Знаю, що ми вже давним-давно не граємо за Ліверпуль, але бути тут і бачити те, що я бачив – неймовірно. Це справді так", – цитує легенду "червоних" Goal.

Нагадаємо, що Роббі Фаулер захищав кольори Ліверпуля у 1993-2001 і в 2006-2007 рр. У складі мерсисайдців він провів 369 матчів у всіх турнірах, у яких забив 183 м'ячі. Уболівальники Ліверпуля нарекли Фаулера богом.

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Теги
Англія Роббі Фаулер Юрген Юрген Клопп Ліверпуль Ліверпуль
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