"Легенда футболу", – Майкон похизувався фото з Шевченком

Півзахисник Шахтаря Майкон після матчу проти Динамо сфотографувався з наставником збірної України Андрієм Шевченком.

Бразильський новачок Шахтаря Майкон після матчу проти Динамо виставив у історію в Інстаграмі фото з головним тренером збірної України Андрієм Шевченком. "Легенда футболу", – написав Майкон на фотографії.

Шахтар – Динамо: справедливість перемоги Фонсеки, рекорди сезону Хацкевича і ключовий момент матчу

Зауважимо, що бразилець зіграв 90 хвилин у матчі 14 туру чемпіонату України проти Динамо, а "гірники" святкували перемогу з рахунком 2:1. Андрій Шевченко спостерігав за грою з трибун.

Майкон: Не скажу, що в Україні слабкий чемпіонат, але рівень відрізняється від єврокубкових матчів

Нагадаємо, 21-річний хавбек приєднався до Шахтаря влітку цього року. За цей час Майкон провів за "гірників" 17 матчів в усіх турнірах. Бразилець двічі забив та віддав 3 асисти.