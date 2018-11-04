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"Легенда футболу", – Майкон похизувався фото з Шевченком

21:24 517 Читать на русском
"Легенда футболу", – Майкон похизувався фото з Шевченком
Майкон / ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Майкон після матчу проти Динамо сфотографувався з наставником збірної України Андрієм Шевченком.

Бразильський новачок Шахтаря Майкон після матчу проти Динамо виставив у історію в Інстаграмі фото з головним тренером збірної України Андрієм Шевченком. "Легенда футболу", – написав Майкон на фотографії.

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Зауважимо, що бразилець зіграв 90 хвилин у матчі 14 туру чемпіонату України проти Динамо, а "гірники" святкували перемогу з рахунком 2:1. Андрій Шевченко спостерігав за грою з трибун.

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Нагадаємо, 21-річний хавбек приєднався до Шахтаря влітку цього року. За цей час Майкон провів за "гірників" 17 матчів в усіх турнірах. Бразилець двічі забив та віддав 3 асисти.

Україна14 тур

Шахтар - Динамо: Субота 03 листопада 2018

Шахтар
Матч завершено
2 : 1
Динамо
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