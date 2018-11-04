"Легенда футбола", – Майкон похвастался фото с Шевченко

Полузащитник Шахтера Майкон после матча против Динамо сфотографировался с наставником сборной Украины Андреем Шевченко.

Бразильский новичок Шахтера Майкон после матча против Динамо выставил в историю в Инстаграми фото с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко. "Легенда футбола", – написал Майкон на фотографии.

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Заметим, что бразилец сыграл 90 минут в матче 14 тура чемпионата Украины против Динамо, а "горняки" праздновали победу со счетом 2:1. Андрей Шевченко наблюдал за игрой с трибун.

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Напомним, 21-летний хавбек присоединился к Шахтеру летом этого года. За это время Майкон провел за "горняков" 17 матчей во всех турнирах. Бразилец дважды забил и отдал 3 ассиста.