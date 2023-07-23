Суперкубок Бельгі

Антверпен – Мехенел – 1:1 – по пенальті – 5:4

Голи: Баліквіша, 9 – Де Лат, 78 (авт)

Нереалізований пенальті: Баліквіша, 15

Антверпен не помилився із запрошенням Марка ван Боммеля на посаду головного тренера. У нього не було багато досвіду в цій сфері, але рік у Бельгії виявився казковим. Його команда виграла Лігу Жупіле та національний Кубок, а сьогодні додала в клубний музей ще й Суперкубок.

Мехелен сподівався помститися за поразку у фіналі Кубка. Антверпен доволі швидко відкрив рахунок, але більше не забивав. У другому таймі підопічні ван Боммеля залишилися у меншості й дуже швидко пропустили. Вирвати перемогу в ігровий час ніхто не зміг. У серії пенальті виконали по 7 ударів. Точнішими були гравці Антверпена, який вперше у своїй історії виграв Суперкубок Бельгії.

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Варто зауважити, що раніше у Марка ван Боммеля не було тренерських трофеїв (працював з ПСВ і Вольфсбургом). Щоправда, він багато виграв як гравець – чемпіонати Іспанії, Німеччини, Італії та Нідерландів, а також двічі перемагав у Лізі чемпіонів (з Барселоною і Баварією).