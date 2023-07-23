Суперкубок Бельгия

Антверпен – Мехенел – 1:1 – по пенальти – 5:4

Голы: Баликвиша, 9 – Де Лат, 78 (авт)

Нереализованный пенальти: Баликвиша, 15

Антверпен не ошибся с приглашением Марка ван Боммеля на должность главного тренера. У него не было много опыта в этой сфере, но год в Бельгии оказался сказочным. Его команда выиграла Лигу Жупиле и национальный Кубок, а сегодня добавила в клубный музей еще и Суперкубок.

Мехелен надеялся отомстить за поражение в финале Кубка. Антверпен довольно быстро открыл счет, но больше не забивал. Во втором тайме подопечные Ван Боммеля остались в меньшинстве и очень быстро пропустили. Вырвать победу в игровое время никто не смог. В серии пенальти провели по 7 ударов. Точнее были игроки Антверпена, впервые в своей истории выигравшего Суперкубок Бельгии.

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Стоит отметить, что раньше у Марка ван Боммеля не было тренерских трофеев (работал с ПСВ и Вольфсбургом). Правда, он много выиграл как игрок – чемпионаты Испании, Германии, Италии и Нидерландов, а также дважды побеждал в Лиге чемпионов (с Барселоной и Баварией).