"Я був дуже схвильований перед можливим переходом Мудрика в Арсенал. Але сума його трансферу могла збити клуб з ніг. Він складає враження гравця, який підійшов би команді.

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Я був трохи розчарований, але не розчарований тим, що в Арсеналі сказали, що все добре. Він пішов у Челсі за грошима. Але я не збираюся його звинувачувати, тому що навколо нього та його життя стільки всього відбувалося.

Ми не можемо говорити про те, скільки грошей він хотів отримати. Я просто був розчарований, що ми не змогли підписати його, адже він – хороший футболіст", – цитує Райта Football365.

Нагадаємо, тривалий час фаворитом у боротьбі за 22-річного Михайла був саме Арсенал, однак Челсі випередив "канонірів", заплативши 70 мільйонів євро. Крім цієї суми, Шахтар ще може отримати 30 млн бонусів.

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