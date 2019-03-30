Леганес Лунина и Кравца прервал 7-матчевую беспроигрышную серию Хетафе – видео голов и обзор матча

Леганес обыграл Хетафе в 27-м туре чемпионата Испании. Смотрите видео голов матча Хетафе – Леганес на сайте "Футбол 24".

Леганес неожиданно обыграл одного из претендентов на попадание в Лигу чемпионов. До отчетного поединка Хетафе не проиграл в Примере в течение 7 матчей.

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Заметим, что в заявку Леганеса на этот матч попали Андрей Лунин и Василий Кравец. Однако оба украинца на поле так не появились.