Лебеденко забив свій перший гол в Іспанії – розкішний удар українця приніс Депортіво перемогу
Орест Лебеденко неабияк потішив вболівальників Депортіво у черговому турі чемпіонату.
Прімера КІІФ (третій дивізіон), група 1, 24 тур
Талавера – Депортіво – 0:1
Гол: Лебеденко, 30
Український захисник місяць тому перейшов з Луго у Депортіво на правах вільного агента. Легендарний клуб переживає не найкращі часи, виступаючи у третьому дивізіоні Іспанії.
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Лебеденко робить все, щоб повернути Депор до еліти. Українець проводив четвертий матч поспіль в основі і забив переможний гол. На 30-й хвилині вихованець Карпат обробив м'яч перед карним майданчиком і розкішно закрутив у нижній кут воріт.
Для Лебеденка це перша результативна дія за весь час виступів у Іспанії (58 матчів). Востаннє Орест забивав ще у травні 2018-го, коли грав за рідні Карпати.
Гол Лебеденка виявився єдиним у матчі та дозволив гостям вирватися на другу сходинку. Залишається один пункт до Алькоркона, який іде першим (лише це місце гарантує пряме підвищення у Сегунду).
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