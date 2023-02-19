Прімера КІІФ (третій дивізіон), група 1, 24 тур

Талавера – Депортіво – 0:1

Гол: Лебеденко, 30

Український захисник місяць тому перейшов з Луго у Депортіво на правах вільного агента. Легендарний клуб переживає не найкращі часи, виступаючи у третьому дивізіоні Іспанії.

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Лебеденко робить все, щоб повернути Депор до еліти. Українець проводив четвертий матч поспіль в основі і забив переможний гол. На 30-й хвилині вихованець Карпат обробив м'яч перед карним майданчиком і розкішно закрутив у нижній кут воріт.

Este gol de Lebedenko está poniendo al @RCDeportivo a 1 punto del líder del G1 de 1RFEF pic.twitter.com/JzXyiFwK3j — GRADA Bpro (@GradaBpro) February 19, 2023

Для Лебеденка це перша результативна дія за весь час виступів у Іспанії (58 матчів). Востаннє Орест забивав ще у травні 2018-го, коли грав за рідні Карпати.

Гол Лебеденка виявився єдиним у матчі та дозволив гостям вирватися на другу сходинку. Залишається один пункт до Алькоркона, який іде першим (лише це місце гарантує пряме підвищення у Сегунду).

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