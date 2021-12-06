Захисник Луго Орест Лебеденко не зміг продовжити поєдинок 19-го туру Сегунди проти Ібіци, повідомляє AS.

Зозуля красивим голом допоміг Фуенлабраді відібрати очки в лідера Сегунди

Українець на 34-й хвилині отримав удар в пах і змушений був покинути поле – його замінив Роберто Канелья. Характер травми нашого легіонера наразі невідомий. До слова, команди так і не виявили сильнішого і матч завершився безгольовою нічиєю.

Нагадаємо, у поточнму сезоні Лебеденко провів за іспанців 18 матчів, результативними діями не відзначався. Луго після 19-ти турів йде у турнірній таблиці Сегунди шістнадцятим, набравши 22 очки.

"Плакав, підписуючи контракт з Луго": Лебеденко – про наше дербі Сегунди, замкнутого Яя Туре і одноклубника з Барси