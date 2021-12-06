Защитник Луго Орест Лебеденко не смог продолжить поединок 19-го тура Сегунды против Ибицы, сообщает AS.

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Украинец на 34-й минуте получил удар в пах и вынужден был покинуть поле – его заменил Роберто Канелья. Характер травмы нашего легионера пока неизвестен. К слову, команды так и не выявили сильнейшего и матч завершился безголевой ничьей.

Напомним, в текущем сезоне Лебенко провел за испанцев 18 матчей, результативными действиями не отмечался. Луго после 19-ти туров идет в турнирной таблице Сегунды шестнадцатым, набрав 22 очка.

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