Лаюн: Неймар більшу частину матчу проводить на газоні. Я не наступав на нього навмисно

Хавбек збірної Мексики Мігель Лаюн прокоментував епізод з падінням Неймара в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018.

За словами Лаюна, він наступив на ногу Неймару ненавмисне, повідомляє Р-Спорт.

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"Неймар більшу частину матчу проводить на газоні і непросто, коли все це дозволяється.

Я не наступав на нього навмисно. Суддя підтвердив, що це було ненавмисно", – сказав Лаюн.

Нагадаємо, Бразилія обіграла Мексику в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 з рахунком 2:0. Дивіться відео голів та огляд матчу.