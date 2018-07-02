toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
БЕЛЬГІЯ - ЯПОНІЯ БРАЗИЛІЯ - МЕКСИКА Новини ЧС 2018

Лаюн: Неймар більшу частину матчу проводить на газоні. Я не наступав на нього навмисно

22:55 151 Читать на русском
Лаюн: Неймар більшу частину матчу проводить на газоні. Я не наступав на нього навмисно
Неймар / Фото: ФІФА

Хавбек збірної Мексики Мігель Лаюн прокоментував епізод з падінням Неймара в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018.

За словами Лаюна, він наступив на ногу Неймару ненавмисне, повідомляє Р-Спорт.

Бразилія – Мексика: Неймар у центрі уваги – конфлікт із Лаюном, який може стати новим мемом

"Неймар більшу частину матчу проводить на газоні і непросто, коли все це дозволяється.

Я не наступав на нього навмисно. Суддя підтвердив, що це було ненавмисно", – сказав Лаюн.

Нагадаємо, Бразилія обіграла Мексику в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 з рахунком 2:0. Дивіться відео голів та огляд матчу.

ЧС 20181/8 фіналу

Бразилія - Мексика: Понеділок 02 липня 2018

Бразилія
Матч завершено
2 : 0
Мексика
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Бразилія - Мексика Неймар Неймар Мігель Лаюн Мігель Лаюн Мексика Мексика
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
17
год
:
12
хв
Швеція
17:00
Швейцарія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук