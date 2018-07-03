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Лаюн: Неймар большую часть матча проводит на газоне. Я не наступал на него намеренно

2 июля 22:55 45 Читати українською
Лаюн: Неймар большую часть матча проводит на газоне. Я не наступал на него намеренно
Неймар / Фото: ФИФА

Хавбек сборной Мексики Мигель Лаюн прокомментировал эпизод с падением Неймара в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018.

По словам Лаюна, он наступил на ногу Неймару неумышленно, сообщает Р-Спорт.

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"Неймар большую часть матча проводит на газоне и непросто, когда все это разрешается.

Я не наступал на него специально. Судья подтвердил, что это было неумышленно", – сказал Лаюн.

Напомним, Бразилия обыграла Мексику в 1/8 финала чемпионата мира-2018 со счетом 2:0. Смотрите видео голов и обзор матча.

ЧМ 20181/8 финала

Бразилия - Мексика: Понедельник 02 июля 2018

Бразилия
Матч окончен
2 : 0
Мексика
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Теги
ЧМ 2018 Бразилия - Мексика Неймар Неймар Мигель Лайюн Мигель Лайюн Мексика Мексика
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