Лаюн: Неймар большую часть матча проводит на газоне. Я не наступал на него намеренно

Хавбек сборной Мексики Мигель Лаюн прокомментировал эпизод с падением Неймара в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018.

По словам Лаюна, он наступил на ногу Неймару неумышленно, сообщает Р-Спорт.

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"Неймар большую часть матча проводит на газоне и непросто, когда все это разрешается.

Я не наступал на него специально. Судья подтвердил, что это было неумышленно", – сказал Лаюн.

Напомним, Бразилия обыграла Мексику в 1/8 финала чемпионата мира-2018 со счетом 2:0. Смотрите видео голов и обзор матча.