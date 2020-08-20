toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ЛІОН - БАВАРІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БАРСЕЛОНА ДИНАМО

Лавриненко поскаржився на нерівність команд в УПЛ

09:20 - Читать на русском
Лавриненко поскаржився на нерівність команд в УПЛ
Сергій Лавриненко / ФК Інгулець

Головний тренер Інгульця Сергій Лавриненко поділився очікуваннями від першого матчу УПЛ з СК Дніпро-1 та оцінив готовність своєї команди.

"Зіграємо з дуже серйозним суперником. Дніпро-1 серйозно укомплектувався в це міжсезоння. Думаю, команди з Першої ліги, які вийшли в УПЛ, зараз трохи не в рівних умовах будуть з іншими командами, тому що паузи практично не було.

Інгулець обрав інший стадіон для виступів у Прем'єр-лізі

Не було часу на серйозну підготовку. Тому вже в процесі чемпіонату будемо надолужувати згаяне, робити певну роботу. Добре, що буде пауза після першого туру, постараємося хоч до першого матчу в Кубку провести серйозну роботу, щоб нам вистачило сил на чемпіонат", – сказав Лавриненко в коментарі Футбол News.

Нагадаємо, Інгулець вперше вийшов у Прем'єр лігу. У дебютному поєдинку УПЛ на них очікує матч з СК Дніпро-1, який відбудеться в неділю, 23 серпня, початок о 14:00.

"Я дорікнув Луческу і втратив місце у заявці": він грав за Шахтар та Динамо, допомагав легенді МЮ, писав історію ЧС-2006

blog_ava
Йовіч вирішив знову одружитись – кохана форварда Реала похизувалась світлиною освідчення
07:30
1462
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
10
год
:
36
хв
Марсель
20:00
Сент-Етьєн
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?