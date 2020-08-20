Лавриненко поскаржився на нерівність команд в УПЛ

"Зіграємо з дуже серйозним суперником. Дніпро-1 серйозно укомплектувався в це міжсезоння. Думаю, команди з Першої ліги, які вийшли в УПЛ, зараз трохи не в рівних умовах будуть з іншими командами, тому що паузи практично не було.

Інгулець обрав інший стадіон для виступів у Прем'єр-лізі

Не було часу на серйозну підготовку. Тому вже в процесі чемпіонату будемо надолужувати згаяне, робити певну роботу. Добре, що буде пауза після першого туру, постараємося хоч до першого матчу в Кубку провести серйозну роботу, щоб нам вистачило сил на чемпіонат", – сказав Лавриненко в коментарі Футбол News.

Нагадаємо, Інгулець вперше вийшов у Прем'єр лігу. У дебютному поєдинку УПЛ на них очікує матч з СК Дніпро-1, який відбудеться в неділю, 23 серпня, початок о 14:00.

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