Лавриненко пожаловался на неравенство команд в УПЛ

"Сыграем с очень серьезным соперником. Днепр-1 очень серьезно укомплектовался в межсезонье. Думаю, команды из первой лиги, которые вышли в УПЛ, сейчас немного не в равных условиях будут с командами УПЛ, потому что паузы практически не было.

Ингулец выбрал другой стадион для выступлений в Премьер-лиге

Не было времени на серьезную подготовку. Поэтому уже в процессе чемпионата будем наверстывать, делать определенную работу. Благо, что будет пауза после первого тура, постараемся хоть к первому матчу в Кубке провести серьезную работу, чтобы нам хватило на чемпионат", – сказал Лавриненко в комментарии Футбол News.

Напомним, Ингулец впервые вышел в Премьер лигу. В дебютном поединке УПЛ их ожидает матч с СК Днепр-1, который состоится в воскресенье, 23 августа, начало в 14:00.

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