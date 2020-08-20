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Лавриненко пожаловался на неравенство команд в УПЛ

09:20 - Читати українською
Лавриненко пожаловался на неравенство команд в УПЛ
Сергей Лавриненко / ФК Ингулец

Главный тренер Ингулца Сергей Лавриненко поделился ожиданиями от первого матча УПЛ с СК Днепр-1 и оценил готовность своей команды.

"Сыграем с очень серьезным соперником. Днепр-1 очень серьезно укомплектовался в межсезонье. Думаю, команды из первой лиги, которые вышли в УПЛ, сейчас немного не в равных условиях будут с командами УПЛ, потому что паузы практически не было.

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Не было времени на серьезную подготовку. Поэтому уже в процессе чемпионата будем наверстывать, делать определенную работу. Благо, что будет пауза после первого тура, постараемся хоть к первому матчу в Кубке провести серьезную работу, чтобы нам хватило на чемпионат", – сказал Лавриненко в комментарии Футбол News.

Напомним, Ингулец впервые вышел в Премьер лигу. В дебютном поединке УПЛ их ожидает матч с СК Днепр-1, который состоится в воскресенье, 23 августа, начало в 14:00.

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