Лавессі шантажують інтимним відео за його участю – зловмисники вимагають великі гроші

Колишній нападник Наполі, ПСЖ і збірної Аргентини Есекієль Лавессі став жертвою секс-шантажу.

Шахраї вимагали у 35-річного футболіста і його дівчини Наталії Борхес гроші, шантажуючи пару публікацією матеріалів сексуального характеру з їхньою участю, повідомляє La Nacion.

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За інформацією видання, з Лавессі в соціальних мережах зв'язалися невідомі, які почали шантажувати його наявністю у своєму розпорядженні матеріалів сексуального характеру. За кожне фото і відео зловмисники вимагають по п'ять тисяч доларів. В іншому випадку вони погрожують опублікувати матеріали в мережі. Це змусило екс-футболіста подати два позови до судів Аргентини.

"Вони почали писати Лавессі з двох акаунтів в інстаграмі. І не тільки йому, але і його дівчині – 35-річній Наталії Борхес, з якою Есекьель зараз живе. Ці люди повідомили йому, що у них є відео і записи розмов, детально розповівши про їхній зміст. Тому цій інформації можна довіряти. Але навіть якщо б ці відомості були б помилковими, це все одно вимагання", – повідомило знайоме з ситуацією джерело.

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Нагадаємо, Лавессі завершив кар'єру в кінці 2019 року. Він відомий за виступами в італійському Наполі та французькому ПСЖ. У складі збірної Аргентини футболіст став срібним призером ЧС-2014.