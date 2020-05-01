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Президент ФА Гаїті потрапив у секс-скандал – він позбавив цноти 17-річну дівчину та змусив її зробити аборт

1 травня 07:30 8566 Читать на русском
Президент ФА Гаїті потрапив у секс-скандал – він позбавив цноти 17-річну дівчину та змусив її зробити аборт
Секс-скандал у Гаїті / Getty Images

Очільник гаїтянської Футбольної асоціації Ів Жан-Барт вляпався у неприємну історію.

Президента Федерації футболу Гаїті звинувачують у розбещенні неповнолітніх. Протягом останніх 5-ти років Ів Жан-Барт начебто змушував молодих дівчат вступати з ним у статеві зносини. У місцевому центрі підготовки молодих футболістів працює жінка, яка допомагала чиновнику.

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"Побачивши привабливу дівчину, Жан-Барт відправляв цю жінку до неї казати, що її виженуть з центру. Зазвичай дівчата починали плакати, після чого чули, що єдиний спосіб вирішити проблему – звернутися до Даду (прізвисько очільника Федерації). Заплакані та засмучені дівчата змушені були миритися з сексуальним насильством", – цитує одну з постраждалих дівчат The Guardian.

За її словами, таким способом Жан-Барт схилив до сексу багатьох дівчат. "Одна з наших найкращих молодих гравців у 2018-му втратила цноту з Даду, коли їй було 17 років – їй довелося робити аборт. Це справжня ганьба – вони хочуть грати за країну, але якщо вони розкажуть про цю ситуацію, то будуть вигнані. Вони – заручники ситуації", – розповіла постраждала дівчина.

Сам Ів Жан-Барт, який очолює федерацію з 2000 року, заперечує всі звинувачення. За словами функціонера, він не отримував жодних скарг, а дії, які йому приписують, є неприйнятними.

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