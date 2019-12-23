Несподіваний тріумф "орлів" в Суперкубку Італії у відеоогляді матчу Ювентус – Лаціо – 1:3

Лаціо впевнено обіграв Ювентус та здобув Суперкубок Італії-2019. Дивіться відео голів та огляд матчу Ювентус – Лаціо.

Команди розпочали гру активно і перший гол глядачі побачили вже на 16-й хвилині: Мілінковіч-Савіч скинув головою на одиннадцятиметрову позначку, а Луїс Альберто точним ударом у верхній кут вивів "лаціале" вперед. Однак перед перервою Дибала добив м'яч у порожні ворота після пострілу Роналду та став рекордсменом Суперкубка Італії.

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В другій половині Лаціо зумів добити туринців. Після скидки Пароло Луліч опинився без нагляду та розстріляв Щенсни. А в компенсований час Бентанкур був вилучений за фол останньої надії. Катальді поставив крапку в поєдинку, забивши фантастичний гол зі штрафного.

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