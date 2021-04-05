Півзахисник Андреас Перейра, права на якого належать англійському Манчестер Юнайтед, не вразив тренерський штаб римського Лаціо.

"Орли" не активують опцію викупу бразильського бельгійця. Про це журналіст Ніколо Скіра написав у своєму твіттері.

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Перейра влітку повернеться на Олд Траффорд. Римляни відмовилися від можливості повноцінного трансферу атакувального хавбека за 27 млн євро. Майбутнє виконавця в Манчестері теж під питанням – раніше він не входив у плани керманича "червоних дияволів" Уле Гуннара Сульшера.

У нинішньому сезоні Андреас Перейра провів 26 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і віддав 3 результативні передачі.

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