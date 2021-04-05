Полузащитник Андреас Перейра, права на которого принадлежат английскому Манчестер Юнайтед, не впечатлил тренерский штаб римского Лацио.

"Орлы" не активируют опцию выкупа бразильского бельгийца. Об этом журналист Николо Скира написал в своем твиттере.

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Перейра летом вернется на Олд Траффорд. Римляне отказались от возможности полноценного трансфера атакующего хавбека за 27 млн евро. Будущее исполнителя в Манчестере тоже под вопросом – ранее он не входил в планы наставника "красных дьяволов" Уле Гуннара Сульшера.

В нынешнем сезоне Андреас Перейра провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи.

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