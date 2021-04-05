Ювентус прийняв рішення щодо майбутнього Морати, – ЗМІ
Подальше перебування форварда Альваро Морати в Турині під питанням. Права на нього досі належать мадридському Атлетіко.
"Стара синьйора" не продовжуватиме оренду 28-річного іспанця, стверджує Sports Finding.
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Мората влітку, найімовірніше, повернеться до Мадрида. Юве не готовий викласти 10 млн євро за продовження дії орендної угоди з Атлетіко. Керівництво туринців прагне зекономити на фоні фінансових проблем, спровокованих пандемією коронавірусу. "Б'янконері" сподіваються у найближче трансферне вікно заманити на Апенніни Серхіо Агуеро. Аргентинець отримає статус вільного агента після завершення сезону.
До слова, в кампанії 2020/21 Альваро Мората провів 35 матчів у всіх турнірах, у яких забив 16 м'ячів і віддав 12 результативних передач.
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