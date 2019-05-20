Лаціо у надрезультативному матчі розписав бойову нічию з Болоньєю

У рамках 37-го туру Серії А Болонья на виїзді не втримала перемогу над Лаціо. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Аталанта втримала нічию з Ювентусом та повернулася в зону Ліги чемпіонів, Наполі розгромив Інтер

У понеділок 37-й тур чемпіонату Італії закривали Лаціо та Болонья. "Орли" з однієї сторони провалили сезон не потрапивши до Ліги чемпіонів, з іншої – здобули Кубок Італії і напряму кваліфікувались до Ліги Європи. Тож сьогоднішній матч вони сприймали як відповідальне тренування. Адже навіть тренер римлян Сімоне Індзагі зізнався, що знайти мотивацію для команди на цей матч було надзвичайно важко.

"Червоно-сині", перебуваючи на чотирнадцятій сходинці, все ще мали мінімальний шанс покинути Серію А. При двох поразках їх доля залежала б від результатів Дженоа в останній грі чемпіонату. Тому болонцям вистачило б лише одного очка аби повністю убезпечити себе вильоту.

Вже з перших хвилин немотивований Лаціо почав тиснути на ворота суперника. І на 14-й хвилині втілив свої зусилля у забитий гол – з подачі Лукаса Лейви відзначився Карлос Хоакін Корреа.

До кінця тайму команди обмінялись кількома небезпечними випадами, а найбільш реальним був шанс у Чіро Іммобіле на 39-й хвилині, однак м'яч після його удару пролетів поруч із лівою стійкою!

Другий тайм розпочався з атак Болоньї і на 50-й хвилині Андреа Полі з подачі Родріго Паласіо зрівняв рахунок у матчі. А за дві хвилини Маттіа Дестро вивів гостей вперед. Однак не довго раділи "червоно-сині" – вже за сім хвилин Бартоломеу Жасінту Бастуш відновив "статус кво". На 64-й хвилині Рікардо Орсоліні знову вивів Болонью вперед.

За десять хвилин до закінчення матчу Сергєй Мілінковіч-Савіч, який кілька хвилин до того вийшов на заміну, зі штрафного зрівняв рахунок.

На останніх хвилинах римляни намагались вирватись вперед і провели кілька небезпечних атак, однак цифри на табло залишись незмінними.

Нічия принесла Лаціо 59 очок і восьме місце, Болонья з 41 пунктом піднялась на дванадцяту сходинку.

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