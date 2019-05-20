Лацио в сверхрезультативном матче расписал боевую ничью с Болоньей

В рамках 37-го тура Серии А Болонья на выезде не удержала победу над Лацио. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

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В понедельник 37-й тур чемпионата Италии закрывали Лацио и Болонья. "Орлы" с одной стороны провалили сезон не попав в Лигу чемпионов, с другой – завоевали Кубок Италии и автоматически квалифицировались в Лигу Европы. Поэтому сегодняшний матч они воспринимали как ответственную тренировку. Ведь даже тренер римлян Симоне Индзаги признался, что найти мотивацию для команды на этот матч было чрезвычайно трудно.

"Красно-синие", находясь на четырнадцатой строчке, все еще имели минимальный шанс покинуть Серию А. При двух поражениях их судьба зависела бы от результатов Дженоа в последней игре чемпионата. Поэтому болонцам хватило бы всего одного очка, чтобы полностью обезопасить себя от вылета.

Уже с первых минут немотивированный Лацио начал давить на ворота соперника. И на 14-й минуте воплотил свои усилия в забитый гол – с подачи Лукаса Лейвы отличился Карлос Хоакин Корреа.

До конца тайма команды обменялись несколькими опасными выпадами, а наиболее реальным был шанс у Чиро Иммобиле на 39-й минуте, однако мяч после его удара пролетел рядом с левой стойкой!

Второй тайм начался с атак Болоньи и на 50-й минуте Андреа Поли с подачи Родриго Паласио сравнял счет в матче. А через две минуты Маттиа Дестро вывел гостей вперед. Однако недолго радовались "красно-синие" – уже через семь минут Бартоломеу Жасинту Бастуш восстановил "статус кво". На 64-й минуте Рикардо Орсолини снова вывел Болонью вперед.

За десять минут до окончания матча Сергей Милинкович-Савич, который за несколько минут до этого вышел на замену, со штрафного сравнял счет.

На последних минутах римляне пытались вырваться вперед и провели несколько опасных атак, однако цифры на табло остались неизменными.

Ничья принесла Лацио 59 очков и восьмое место, Болонья с 41 пунктом поднялась на двенадцатую строчку.

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