Всього лиш одна дія, один удар, одна мить. І ти – назавжди в історії.

У 2020-му France Football сформував топ найкращих голів за увесь час проведення Ліги чемпіонів. У компанію до Зідана, Роналду, Станковіча, Мексеса та Бейла потрапив Мауро Брессан. Навіть завзяті футбольні вболівальники не одразу згадають, хто це. Але точно пригадають той гол. France Football, до речі, віддав йому друге місце у рейтингу одразу після пострілу Зізу у фіналі ЛЧ у ворота Байєра.

"Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про Мауро Брессана – героя одного епізоду в матчі з Барселоною.

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Заключний тур першого групового етапу Ліги чемпіонів сезону 1999/2000. На Артеміо Франкі приїхала Барселона, проте особливого підтексту той матч не мав. Каталонці, як і Фіорентина, вже забезпечили собі путівку у наступну стадію. Потужна команда з Фігу, Луїсом Енріке та Рівалдо гарантовано фінішувала першою. Натомість "фіалки" із шаленим Габріелем Батістутою, який забив тричі у чотирьох попередніх турах, забронювали собі другу сходинку.

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Джованні Трапаттоні вперше у Лізі чемпіонів випустив у старті 28-річного півзахисника Мауро Брессана. До 2 листопада 1999-го доля добряче випробувала цього хлопця. Вихованець Монтебеллуни розпочинав кар'єру у Мілані та Перуджі, однак не отримав там жодного шансу, відтак стартував у Комо із Серії С.

Мої батьки володіли піцерією, якою зараз керує мій брат. Я віддав перевагу футболу, а не столикам сімейного ресторану. У 18 мені пощастило потрапити в Мілан Арріго Саккі, де я тренувався із ван Бастеном, Райкардом та Гуллітом, – згадував Мауро про початок своєї кар'єри.

Далі були Фоджа, Кальярі (поруч із Максом Аллегрі), Барі (тут перетнувся з Антоніо Кассано) та врешті-решт Фіорентина. Заради справедливості в усіх чотирьох командах Мауро отримав нагоду виступати у найсильнішому італійському дивізіоні. Утім за майже півтори сотні матчів хавбек відзначився лише двома голами.

Та повернімося у Флоренцію. На 14-й хвилині матчу в оточенні кількох суперників після невдалого виносу від Гвардіоли та виграної дуелі Йоргом Хайнріхом Брессан зробив те, що шокувало абсолютно усіх. Голкіпер Барселони Франсеск Арнау (у 2021-му відійшов у засвіти) також не чекав на такий удар і спантеличено залетів у сітку разом із м'ячем.

Тоді це, напевно, здавалося трохи божевільним, але я хотів спробувати, адже кілька разів я намагався виконати щось схоже на тренуваннях. Щоправда, мої спроби не були вдалими. У цей момент я знову став трішки дитиною. Мені завжди подобалися трюки, я часто залишався після тренувань, відпрацьовував їх. Та того вечора мені пощастило, що м'яч полетів точно у верхній кут, – розповідав Брессан про свій чудо-гол пізніше.

Усе, що відбувалося на полі згодом, значення не мало. На фоні того геніального пострілу Брессана загубилися ще п'ять голів (з підсумковими 3:3) та навіть неймовірний пас на Абеля Бальбо від того ж таки Брессана. Епізод на 14-й хвилині затьмарив абсолютно все.

Bressan que había conseguido un golazo de tijera desde fuera del área asiste de tacón a Balbo para que ponga el momentáneo 2-2 contra el Barcelona en la Champions en 1999



️ TVE 1

️ @JCRIVEROTV pic.twitter.com/fTkPPdUwq3 — Alberto Cosín (@albertocosin) March 28, 2021

Попри видатний перфоманс, Мауро отримав крихти ігрового часу від Трапаттоні на другому груповому етапі. Сумарні 69 хвилин проти МЮ та Бордо – мабуть, не зовсім те, чого чекав сам футболіст. У підсумку, Мауро відіграв 5 матчів у Лізі чемпіонів та відзначився одним забитим голом. Зате яким!

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У наступному сезоні Брессан разом із Фіорентиною виграв свій єдиний трофей у кар'єрі – Кубок Італії. Важливо те, що внесок героя матчу з Барселоною був визначальним: 8 матчів у турнірі, 2 голи та асист у фіналі. У 2001-му Брессан перебрався з Фіорентини у Венецію, потім у Комо, а закінчував у швейцарських Лугано та К'яссо. На той момент Мауро виповнилося 38.

Вже після завершення активних виступів Брессан потрапив у халепу. У 2011-му він став фігурантом справи щодо організації договірних матчів у нижчих італійських лігах. Невдовзі дисциплінарні органи оголосили свій вердикт – заборона на три з половиною роки займатися футбольними справами.

Влітку 2019-го суд Болоньї зняв із Брессана та ще кількох покараних екс-футболістів усі обвинувачення. Роком раніше Мауро заснував NFA Football Academy – щось на кшталт літнього табору для хлопців віком від 6 до 14 років. Нині він насолоджується життям, цікавиться футболом та покером і періодично дає інтерв'ю.

Про осінній вечір 1999-го Мауро Брессану завжди нагадуватимуть не лише численні повтори його забитого м'яча та дзвінки журналістів. На згадку у нього також залишилася футболка Рівалдо. "Після гри він подивився на мене і запитав, чи хочу я помінятися футболками. Я б із задоволенням залишив у колекції свою, та все ж вирішив пристати на пропозицію Рівалдо".