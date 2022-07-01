Педрінью став черговим легіонером, який залишив Шахтар після початку повномасштабної війни. Другу частину сезону 2021/22 вінгер провів без ігрової практики, а зараз перейшов у Атлетіко Мінейро на правах оренди. Угода розрахована на 1 рік, інформує офіційний сайт бразильського клубу.

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24-річний бразилець прогнозовано скористався дозволом ФІФА призупинити угоду з Шахтарем через війну в Україні. Вінгер вже розпочав тренування з новою командою і готується до дебюту. У послугах бразильця були зацікавлені клуби з Європи та Аль-Айн Сергія Реброва, але гравець вирішив повернутися на батьківщину.

Педрінью перебрався в Шахтар влітку 2021-го з Бенфіки за 18 млн євро, а перед тим захищав кольори Корінтіанса. За команду Роберто Де Дзербі зіграв 18 матчів, забив 4 голи та віддав 3 асисти. Його контракт з українським клубом розрахований ще на 3 роки.

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