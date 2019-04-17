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Роналду-молодший демонструє феноменальну результативність за дитячу команду Ювентуса – батькові таке і не снилось

18:04 1263 Читать на русском
Роналду-молодший демонструє феноменальну результативність за дитячу команду Ювентуса – батькові таке і не снилось
Кріштіану Роналду-молодший (ліворуч) / Фото ФК Ювентус

Кріштіану Роналду-молодший вже у юному віці демонструє задатки на велике футбольне майбутнє.

На теренах португальської Мадейри, де народився Кріштіану Роналду, відбувається міжнародний дитячий турнір, в якому бере участь Ювентус U-19, повідомляє legit.ng.

Нестримний біль і унікальний крах Роналду в ЛЧ – кадри і меми, які розлетілись планетою після матчу Ювентус – Аякс

У першому поєдинку молода гвардія "Старої синьйори" принизила Марітіму Китай (25:0), а в другій зустрічі постраждав Камачі (15:1).

В обох матчах феєрив Кріштіану Роналду-молодший, який наколотив 12 голів. Зірковий батько молодого таланта може бути спокійним за свою молоду заміну.

Обожнює Роналду та може стати ідеальним гравцем для Барселони – хавбек Бенфіки, який вже пише історію у Європі

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Ювентус Ювентус Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду-молодший Італія Відеоновини
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