Бенфіка оголосила про перехід Романа Яремчука відеороликом у клубному Twitter. На початку відео промайнула фраза "Ласкаво просимо". Після цього уродженець Львова отримав ігрову футболку "орлів" та спеціальне посвідчення з рук знаменитого Руя Кошти, який нещодавно став президентом клубу.

Трансфер Яремчука в Бенфіку: стало відомо, скільки заробили Динамо та Гент

Нагадаємо, Яремчук підписав 5-річний контракт із лісабонцями. Бенфіка заплатить 17 млн євро, а значну частину з цієї суми отримає Динамо, яке 4 роки тому продало українця в Гент.

Зазначимо, за бельгійський клуб Роман зіграв 152 поєдинки, в яких записав до свого активу 61 забитий гол та 18 асистів. Саме з Гента нападник почав отримувати виклики в збірну України, за яку дебютував у 2018 році та забив 10 голів у 29-ти матчах.

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