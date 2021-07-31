Переїзд Романа Яремчука у Португалію приніс солідну суму грошей у казну двох його колишніх клубів.

"Орли" підписали 25-річного форварда. За 75% прав на Романа Бенфіка заплатила 17 мільйонів євро, повідомляє A Bola.

Яремчук офіційно перейшов у Бенфіку

У контракті, який розрахований до літа 2026 року, прописана солідна сума відступних – 100 мільйонів євро. Також очікується, що від трансферу заробить не лише Гент, а й Динамо. Зокрема, кияни збагатять бюджет на близько 4-5 мільйонів.

Зауважимо, Роман Яремчук саме з українського столичного гранда перебрався в Лігу Жупіле, де провів чотири хороші сезони – 152 матчі, 61 гол та 18 асистів.

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