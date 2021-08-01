Бенфика объявила о переходе Романа Яремчука видеороликом в клубном Twitter. В начале видео промелькнула фраза "Ласкаво просимо". После этого уроженец Львова получил игровую футболку "орлов" и специальное удостоверение из рук знаменитого Руя Кошты, который недавно стал президентом клуба.

Трансфер Яремчука в Бенфику: стало известно, сколько заработали Динамо и Гент

Напомним, Яремчук подписал 5-летний контракт с лиссабонцами. Бенфика заплатит 17 млн ​​евро, а значительную часть из этой суммы получит Динамо, которое 4 года назад продало украинца в Гент.

Отметим, за бельгийский клуб Роман сыграл 152 матча, в которых записал в свой актив 61 забитый гол и 18 ассистов. Именно из Гента нападающий начал получать вызовы в сборную Украины, за которую дебютировал в 2018 году и забил 10 голов в 29-ти матчах.

"Має такий вигляд, наче готовий тр*хнути суперника": португальські ЗМІ і фани Бенфіки приймають Яремчука, але є проблема