Барселона определилась с приоритетной трансферной целью на ближайшее лето. Подписание будет иметь стратегическое значение для клуба.

Жоан Лапорта ищет "нового Роналдиньо", звездного футболиста, который стал бы лидером перестройки клуба в ближайшие годы. Эта роль, по мнению президента Барсы, идеально подходит Эрлингу Холланду, рассказал топовый каталонский инсайдер Жерар Ромеро.

Лапорта убежден, что сможет сделать форварду Боруссии конкурентное предложение летом 2022-го. Райола вроде бы тоже одобряет переезд своего подопечного именно на Камп Ноу. Конечно, при условии, что Барселона найдет средства.

В случае с провалом трансфера норвежца Барселона сосредоточится на более дешевой альтернативе – на второй позиции в шорт-листе Лапорты оказался сенсационный бомбардир Фиорентины Душан Влахович. Стоимость 21-летнего серба колеблется в пределах 50-60 млн евро. Правда, у него достаточно серьезные аппетиты по зарплате – не менее 12 миллионов в год.

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