18-річний талант досі відмовляється продовжувати контракт на запропонованих Барселоною умовах та висуває свої. Лапорта заявив, що футболіст більше не отримає пропозицій щодо нової угоди, інформує Marca.

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"Дуже прикро, що Ілайш не розуміє, скільки клуб зробив для нього. Ми не приймемо такого ставлення. Якщо він не захоче підписувати контракт, то у нас є інші варіанти", – сказав бос "блаугранас", запевнивши, що Моріба у такому випадку більше не матиме шансів зіграти на Камп Ноу.

"Новий Погба" вже серйозно поплатився за свою вередливість – його відсторонили від занять з головною групою та навіть не взяли на збори в Німеччину.

До слова, угода Ілайша Моріби з Барселоною завершується вже наступного літа. У минулому сезоні центрхав непогано проявив себе у першій команді – 18 матчів, гол та 3 асисти.

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