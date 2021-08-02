18-летний талант до сих пор отказывается продлевать контракт на предложенных Барселоной условиях и выдвигает свои. Лапорта заявил, что футболист больше не получит предложений по новому соглашению, информирует Marca.

"Отвратительная обезьяна": талант Барселоны стал жертвой расизма из-за разногласий с руководством клуба

"Очень жаль, что Илайш не понимает, сколько клуб сделал для него. Мы не примем такого отношения. Если он не хочет подписывать контракт, то у нас есть другие варианты", – сказал босс "блаугранас", заверив, что Мориба в таком случае не будет иметь шансов больше сыграть на Камп Ноу.

"Новый Погба" уже серьезно поплатился за свою капризность – его отстранили от занятий с главной группой и даже не взяли на сборы в Германию.

К слову, соглашение Илайша Морибы с Барселоной завершается уже следующим летом. В прошлом сезоне центрхав неплохо проявил себя в первой команде – 18 матчей, гол и 3 ассиста.

Может сесть в тюрьму – почему Месси не продлил контракт с Барселоной