На зустрічі президента Барси з Міно Райолою фігурувало ще одне ім'я.

Президент Барселони Жоан Лапорта хотів би бачити у каталонському клубі вундеркінда ПСЖ Хаві Сімонса, повідомляє Diario Sport.

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Можливість переходу 18-річного нідерландця у Барсу Лапорта обговорював на резонансній зустрічі з агентом півзахисника Міно Райолою. Чинний контракт Хаві з парижанами завершується влітку, тому керівництво "блаугранас" має шанс підписати його на правах вільного агента.

Сімонс виступає у молодіжці ПСЖ. До літа 2019-го він носив капітанську пов'язку у юнацькій команді Барселони.

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