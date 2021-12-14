На встрече президента Барсы с Мино Райолой фигурировало еще одно имя.

Президент Барселоны Жоан Лапорта хотел бы видеть в каталонском клубе вундеркинда ПСЖ Хави Симонса, сообщает Diario Sport.

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Возможность перехода 18-летнего нидерландца в Барсу Лапорта обсуждал на резонансной встрече с агентом полузащитника Мино Райолой. Действующий контракт Хави с парижанами завершается летом, поэтому у руководства "блаугранас" есть шанс подписать его на правах свободного агента.

Симонс выступает в молодежке ПСЖ. До лета 2019 года он носил капитанскую повязку в юношеской команде Барселоны.

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