Чвертьфінал ЧС-2022 Аргентина – Нідерланди увійде в історію як один з найрезонансніших матчів на цьому рівні.

Похід Мессі за Кубком світу ледь зі скандалом не завершився вже у чвертьфіналі. Лише у серії пенальті Аргентина зуміла вибити Нідерланди з турніру. Матч вийшов яскравим та дуже емоційним. Футболісти билися (15 жовтих карток), сварилися та з'ясовували стосунки навіть після гри. Про те, що залишилося за кулісами цього поєдинку, дивіться у новому відео на YouTube-каналі Футбол 24.