"Менше розмовляй, старий Луї": що насправді сталося після матчу Аргентина – Нідерланди
15:14 - Читать на русском
Чвертьфінал ЧС-2022 Аргентина – Нідерланди увійде в історію як один з найрезонансніших матчів на цьому рівні.
осн. час ( 2 : 2 )
пен. ( 3 : 4 )
завершено
83’ Ваут Вегхорст
90+11’ Ваут Вегхорст
Науель Моліна 35’
Ліонель Мессі 73’
35’ Науель Моліна
73’ Ліонель Мессі
83’ Ваут Вегхорст
90+11’ Ваут Вегхорст
Похід Мессі за Кубком світу ледь зі скандалом не завершився вже у чвертьфіналі. Лише у серії пенальті Аргентина зуміла вибити Нідерланди з турніру. Матч вийшов яскравим та дуже емоційним. Футболісти билися (15 жовтих карток), сварилися та з'ясовували стосунки навіть після гри. Про те, що залишилося за кулісами цього поєдинку, дивіться у новому відео на YouTube-каналі Футбол 24.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter