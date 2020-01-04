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Лаллана зацікавив Ньюкасл – Клопп може зірвати перехід

13:33 146 Читать на русском
Лаллана зацікавив Ньюкасл – Клопп може зірвати перехід
Лаллана та Клопп / Reuters

Півзахисник англійського Ліверпуля Адам Лаллана потрапив до сфери зацікавлень Ньюкасла.

"Сороки" готові перезапустити кар'єру хавбека, повідомляє The Telegraph.

Лаллана вирішив покинути Ліверпуль наступного літа – Клопп має одне прохання до гравця

Ньюкасл зацікавився Лалланою після його рішення покинути Ліверпуль наступного літа. Англійський півзахисник стане вільним агентом, тому вже може вести перемовини з іншими клубами.

Щоправда, на заваді трансферу може стати прохання керманича "червоних" Юргена Клоппа. Німецький фахівець попросив Лаллану продовжити контракт із мерсисайдцями на рік, щоб клуб міг заробити на переході. Влітку 2014-го Саутгемптон отримав за нього 31 млн євро.

У нинішньому сезоні Адам Лаллана провів 15 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч.

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