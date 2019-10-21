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Ла Ліга представила зимову версію м'яча в "кислотних" кольорах

21 жовтня 23:20 196 Читать на русском
Ла Ліга представила зимову версію м'яча в "кислотних" кольорах
Луїс Суарес / Фото з відкритих джерел

В чемпіонаті Іспанії вже готуються до гри під час зимового періоду.

Взимку команди Прімери використовуватимуть м'яч рожевого кольору із зеленими вставками, повідомляє офіційний сайт турніру.

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Новий дизайн круглого розроблений представниками Ла Ліги разом із брендом спортивного екіпірування Puma.

М'яч використовуватимуть з 24 жовтня до 23 лютого наступного року.

Нагадаємо, вже завершились 9 турів турніру. Лідером турнірної таблиці є Барселона.

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Теги
Іспанія Футбольний м'яч Ла Ліга
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