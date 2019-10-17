Офіційний м'яч Євро-2020 – в мережі з'явився ймовірний дизайн

В мережі з'явилось фото ігрового м'яча Євро-2020 – Adidas Uniforia.

Adidas визначився із дизайном офіційного м'яча для Євро-2020, повідомляє Footyheadlines.

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За інформацією видання, він виготовлений з тих самих матеріалів, що і м'яч Telstar, який використовувався на ЧС-2018. Дизайн Adidas Uniforia виконаний в традиційному білому кольорі з чорними елементами, а також блакитними, жовтими і рожевими смужками.

Нагадаємо, одним із учасників Євро-2020 стала Україна, яка здолала Португалію (2:1) та оформила свій вихід до фінальної частини турніру.

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