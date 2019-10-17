Офіційний м'яч Євро-2020 – в мережі з'явився ймовірний дизайн

Україна — 20:45 7716
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ГПУ відкрила кримінальне провадження проти керівництва Динамо через несплату податків
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Борусія М – несподіваний лідер Бундесліги. Мікс Клоппа та Гвардіоли завойовує Німеччину з перших місяцівНімеччина — 20:01 1382
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"Коли мужчини з’ясовують стосунки – помітні наслідки": в УАФ не розуміють, як Суркіси опинилися у президентській ложіЗбірна України — 18:00 8460
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Суркіс – про інцидент з Павелком: Нічого не коментую, зі мною все добреЗбірна України — 16:47 4765
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"Підійшли кілька осіб і попросили поговорити з Суркісом": в УАФ прокоментували чутки про бійку на НСК ОлімпійськийЗбірна України — 16:15 10374