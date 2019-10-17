toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020 АНДРІЙ ПАВЕЛКО ГРИГОРІЙ СУРКІС

Офіційний м'яч Євро-2020 – в мережі з'явився ймовірний дизайн

23:21 56 Читать на русском
Офіційний м'яч Євро-2020 – в мережі з'явився ймовірний дизайн
Україна – Португалія / Reuters

В мережі з'явилось фото ігрового м'яча Євро-2020 – Adidas Uniforia.

Adidas визначився із дизайном офіційного м'яча для Євро-2020, повідомляє Footyheadlines.

Матч Україна – Португалія увійшов до топ-5 найвідвідуваніших ігор відбору Євро-2020

За інформацією видання, він виготовлений з тих самих матеріалів, що і м'яч Telstar, який використовувався на ЧС-2018. Дизайн Adidas Uniforia виконаний в традиційному білому кольорі з чорними елементами, а також блакитними, жовтими і рожевими смужками.

Нагадаємо, одним із учасників Євро-2020 стала Україна, яка здолала Португалію (2:1) та оформила свій вихід до фінальної частини турніру.

Яремчук підірвав Росію легким тролінгом – підгоріло у фанатів, журналістів і навіть екс-форварда Динамо

blog_ava
Левченко – про бійку Павелка та Суркісів: Я завжди знав, що Україна – це країна чудових боксерів
12:48
11940
Теги
Євро-2020 Футбольний м'яч
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
28
хв
Шахтар
19:00
Колос
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук