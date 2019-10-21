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Ла Лига представила зимнюю версию мяча в "кислотных" цветах

21 октября 23:20 27 Читати українською
Ла Лига представила зимнюю версию мяча в "кислотных" цветах
Луис Суарес / Фото из открытых источников

В чемпионате Испании уже готовятся к игре во время зимнего периода.

Зимой команды Примеры будут использовать мяч розового цвета с зелеными вставками, сообщает официальный сайт турнира.

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Новый дизайн круглого разработан представителями Ла Лиги вместе с брендом спортивной экипировки Puma.

Мяч будут использовать с 24 октября до 23 февраля следующего года.

Напомним, уже завершились 9 туров турнира. Лидером турнирной таблицы является Барселона.

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Испания Футбольный мяч Ла Лига
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