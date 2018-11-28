Ла Ліга подасть в суд на Федерацію футболу Іспанії через відмову проводити матчі чемпіонату в США

Ліга чемпіонів — 22:55 229
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ПСЖ – Ліверпуль: голи, пенальті та перевага парижан за 45 хвилин у матчі Ліги чемпіонів
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Ворскла – Арсенал: чому ситуація з перенесенням матчу є повним фіаско для всіх сторінЛіга Європи — 21:39 878
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Ворскла – Арсенал: матч остаточно відбудеться у Києві, але може пройти без глядачівЛіга Європи — 20:45 1124
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Карпати повинні звикати до втрат: за мотивами відставки МораішаСергій Тищенко — 18:00 1902
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Астана – Динамо: передматчева прес-конференція Олександра ХацкевичаЛіга Європи — 17:51 1426
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