toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ХОФФЕНХАЙМ - ШАХТАР ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ПАРІ СЕН-ЖЕРМЕН - ЛІВЕРПУЛЬ

Ла Ліга подасть в суд на Федерацію футболу Іспанії через відмову проводити матчі чемпіонату в США

21:26 72 Читать на русском
Ла Ліга подасть в суд на Федерацію футболу Іспанії через відмову проводити матчі чемпіонату в США
Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас / Фото Ла Ліга

Керівництво чемпіонату Іспанії не полишає спроб організувати кілька матчів Ла Ліги за океаном.

Керівництво Ла Ліги на чолі з її президентом Хав'єром Тебасом мають намір судитись з Королівською іспанською футбольною федерацією (RFEF) за відмову проводити матчі чемпіонату Іспанії на теренах США, повідомляє видання AS.

Президент Ла Ліги Тебас різко розкритикував Реал через відмову грати матчі чемпіонату в США

Представники Ла Ліги звинувачують RFEF у монополізації проведення матчів чемпіонату.

Нагадаємо, раніше Ла Ліга оголосила про укладення угоди з американською медіакомпанією Relevent Sports, за умовами якої кілька матчів сезону пройдуть в Північній Америці.

Тебас закликає дискваліфікувати Манчестер Сіті та ПСЖ з Ліги чемпіонів

Теги
Іспанія Хав'єр Тебас Ла Ліга
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
42
хв
Астана
17:50
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук