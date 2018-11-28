Ла Ліга подасть в суд на Федерацію футболу Іспанії через відмову проводити матчі чемпіонату в США

Керівництво чемпіонату Іспанії не полишає спроб організувати кілька матчів Ла Ліги за океаном.

Керівництво Ла Ліги на чолі з її президентом Хав'єром Тебасом мають намір судитись з Королівською іспанською футбольною федерацією (RFEF) за відмову проводити матчі чемпіонату Іспанії на теренах США, повідомляє видання AS.

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Представники Ла Ліги звинувачують RFEF у монополізації проведення матчів чемпіонату.

Нагадаємо, раніше Ла Ліга оголосила про укладення угоди з американською медіакомпанією Relevent Sports, за умовами якої кілька матчів сезону пройдуть в Північній Америці.

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