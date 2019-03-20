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К'єза отримав травму на тренуванні

00:35 27 Читать на русском
К'єза отримав травму на тренуванні
Федеріко К'єза / RAI Sport

Півзахисник Фіорентини Федеріко К'єза достроково завершив сьогоднішнє тренування збірної Італії.

Під час тренування 21-річний хавбек відчув дискомфорт в лівому стегні. Через схожу травму він був замінений 10 березня в матчі чемпіонату Італії проти Лаціо (1:1).

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Участь К'єза в суботньому відбірковому матчі Євро-2020 проти Фінляндії під питанням.

К'єза не збирається покидати Фіорентину

У поточному сезоні Федеріко провів в чемпіонаті 28 матчів, в яких забив 6 м'ячів і 7 разів асистував партнерам.

Теги
Італія Федеріко К'єза Федеріко К'єза Фіорентина Фіорентина Італія Італія
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