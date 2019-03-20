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Кьеза получил травму на тренировке

00:37 3 Читати українською
Кьеза получил травму на тренировке
Федеріко Кьеза / RAI Sport

Полузащитник Фиорентины Федерико Кьеза досрочно завершил сегодняшнюю тренировку сборной Италии.

Во время тренировки 21-летний хавбек почувствовал дискомфорт в левом бедре. Через похожую травму он был заменен 10 марта в матче чемпионата Италии против Лацио (1:1).

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Участие Кьеза в субботнем отборочном матче Евро-2020 против Финляндии под вопросом.

Кьеза не собирается покидать Фиорентину

В текущем сезоне Федерико провел в чемпионате 28 матчей, в которых забил 6 мячей и 7 раз ассистировал партнерам.

Теги
Италия Федерико Кьеза Федерико Кьеза Фиорентина Фиорентина Италия Италия
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