Кьеза получил травму на тренировке

Полузащитник Фиорентины Федерико Кьеза досрочно завершил сегодняшнюю тренировку сборной Италии.

Во время тренировки 21-летний хавбек почувствовал дискомфорт в левом бедре. Через похожую травму он был заменен 10 марта в матче чемпионата Италии против Лацио (1:1).

Федеріко К’єза: без татуювань та дорогих машин – талант Фіорентини створює нову футбольну династію в Італії

Участие Кьеза в субботнем отборочном матче Евро-2020 против Финляндии под вопросом.

Кьеза не собирается покидать Фиорентину

В текущем сезоне Федерико провел в чемпионате 28 матчей, в которых забил 6 мячей и 7 раз ассистировал партнерам.