К'єво – Фіорентина – 3:4 – відео голів та огляд матчу

Фіорентина на виїзді здолала К'єво рамках 21-го туру італійської Серії А. Дивіться відео голів матчу К'єво – Фіорентина на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/2019, 21-й тур

К'єво – Фіорентина – 3:4

Голи: Стемпинський, 38, Пеліс'є, 60 (пен) Джорджевіч, 89 – Муріель, 4, Бенассі, 26, К'єза, 79, 87

Нереалізований пенальті: Пеліс'є, 85

Команди влаштували справжнісіньке божевілля. Окрім семи голів, ще був неарізований пенальті наприкінці зустрічі та відмінений за допомогою VAR гол у ворота "фіалок".

Фіорентина у божевільному матчі з сімома голами у меншості перемогла К'єво

Таким чином, Фіорентина набрала 30 очок та піднялася на 9 місце в турнірній таблиці. К'єво залишився з 8 очками на останній позиції.