toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ЛАЦІО - ЮВЕНТУС ЖИРОНА - БАРСЕЛОНА

К'єво – Фіорентина – 3:4 – відео голів та огляд матчу

16:38 117 Читать на русском
К'єво – Фіорентина – 3:4 – відео голів та огляд матчу
ФК Фіорентина

Фіорентина на виїзді здолала К'єво рамках 21-го туру італійської Серії А. Дивіться відео голів матчу К'єво – Фіорентина на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/2019, 21-й тур

К'єво – Фіорентина – 3:4

Голи: Стемпинський, 38, Пеліс'є, 60 (пен) Джорджевіч, 89 – Муріель, 4, Бенассі, 26, К'єза, 79, 87

Нереалізований пенальті: Пеліс'є, 85

Команди влаштували справжнісіньке божевілля. Окрім семи голів, ще був неарізований пенальті наприкінці зустрічі та відмінений за допомогою VAR гол у ворота "фіалок".

Фіорентина у божевільному матчі з сімома голами у меншості перемогла К'єво

Таким чином, Фіорентина набрала 30 очок та піднялася на 9 місце в турнірній таблиці. К'єво залишився з 8 очками на останній позиції.

Італія21 турМарк Антоніо Бентегоді (Верона)

К'єво - Фіорентина: Неділя 27 січня 2019

К'єво
Матч завершено
3 : 4
Фіорентина
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Італія Фіорентина Фіорентина К'єво К'єво Відеоновини К'єво - Фіорентина
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
38
хв
Крістал Пелас
18:00
Тоттенхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук