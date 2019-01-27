Фіорентина у божевільному матчі з сімома голами у меншості перемогла К'єво

В рамках 21-го туру італійської Серії А Фіорентині довелося забити чотири м'ячі, щоб подолати опір К'єво.

Чемпіонат Італії 2018/2019, 21-й тур

К'єво – Фіорентина – 3:4

Голи: Стемпинський, 38, Пеліс'є, 60 (пен) Джорджевіч, 89 – Муріель, 4, Бенассі, 26, К'єза, 79, 87

Нереалізований пенальті: Пеліс'є, 85

К'єво приймав Фіорентину, пропустивши вже на 4-й хвилині після розіграшу штрафного, який Муріель завершив потужним ударом з лівого краю штрафного у ближню дев'ятку. На 14-й Джаккеріні скористався помилкою голкіпера при ударі від воріт, розстрілявши їх з кількох метрів, але гол відмінили через те, що гравець господарів вбіг у штрафну до того, як м'яч покинув її межі – а на 26-й Бенассі пострілом у лівий нижній кут подвоїв перевагу гостей. Тим не менш, веронці не здалися та відквитали один м'яч зусиллями Стемпинського, який головою замкнув навіс Депаолі.

У другому таймі К'єво несподівано зрівняв рахунок, заробивши пенальті на 60-й хвилині після фолу Бенассі, який покарали червоною карткою. Після цього гра розкрилася – веронці обстріляли ворота й втратили кілька можливостей забити, а К'єза влучив у поперечину. Зрештою, старання Федеріко не пройшли даремно: на 79-й хвилині він отримав розрізний пас, вийшов один на один та з гострого кута забив третій гол. К'єво знову міг відігратися, заробивши пенальті на 83-й хвилині, але Пелісс'є не зміг пробити Лафона. Через три хвилини К'єза замкнув простріл Жерсона, зробивши рахунок 2:4, але на 89-й Джорджевіч забив третій гол К'єво. На жаль для веронцыв, вын виявився останнім.

Таким чином, Фіорентина набрала 30 очок та піднялася на 9 місце в турнірній таблиці. К'єво залишився з 8 очками на останній позиції.