"Ми провели разом 10 фантастичних років, тепер повинна продовжувати молодь. Я зробив все, що міг. Сподіваюся, залишив у клубі якийсь спадок. У понеділок я попрощаюся з трибунами Ювентус Стедіум, а потім полетимо на останній матч у Флоренцію.

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Це на 100% мій вибір. Я щасливий, що йду на такому високому рівні. Давно казав, що не хочу завершувати, коли вже не зможу грати на своєму рівні та стану тягарем для клубу.

Я віддавав всього себе команді, а незабаром стану найбільшим фанатом Ювентуса у світі. Провівши стільки років у цьому клуб, неможливо позбутися цього відчуття", – сказав К'єлліні після фіналу Кубка Італії.

Ювентус програв Інтеру фінал Кубка Італії в овертаймах. Вперше з сезону 2010/11 "б'янконері" завершують рік без трофеїв. К'єлліні виступає за Юве з 2005-го. Він став 9-разовим чемпіоном Італії.

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