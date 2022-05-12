"Мы провели вместе 10 фантастических лет, теперь должна продолжать молодежь. Я сделал все, что мог. Надеюсь, оставил в клубе наследие. В понедельник я попрощаюсь с трибунами Ювентус Стедиум, а потом полетим на последний матч во Флоренцию.

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Это на 100% мой выбор. Я счастлив, что иду на столь высоком уровне. Давно говорил, что не хочу завершать, когда уже не смогу играть на своем уровне и стану обузой для клуба.

Я отдавал всего себя команде, а вскоре стану величайшим фанатом Ювентуса в мире. Проведя столько лет в этом клубе, невозможно избавиться от этого ощущения", – сказал Кьеллини после финала Кубка Италии.

Ювентус проиграл Интеру финал Кубка Италии в овертаймах. Впервые с сезона 2010/11 "бьянконери" завершают год без трофеев. Кьеллини выступает за Юве с 2005-го. Он стал 9-кратным чемпионом Италии.

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