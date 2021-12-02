Данець пошкодив зв'язки лівого коліна у матчі з Дженоа та вже завтра буде прооперований, повідомляє Football Italia з посиланням на Calciomercato.

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К'яер не зміг дограти поєдинок проти команди Шевченко, покинувши поле вже на 4 хвилині зустрічі. Захисник вже пройшов обстеження у розташуванні клубу. Терміни відновлення наразі невідомі, але зазвичай реабілітація від подібної травми триває не менше півроку.

Додамо, що Сімон провів 14 матчів у складі Мілана у поточному сезоні, проте не відзначався результативними діями.

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