Датчанин повредил связки левого колена в матче с Дженоа и уже завтра будет прооперирован, сообщает Football Italia со ссылкой на Calciomercato.

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Кьяер не смог доиграть поединок против команды Шевченко, покинув поле уже на 4-й минуте встречи. Защитник уже прошел обследование в расположении клуба. Сроки восстановления неизвестны, но обычно реабилитация от подобной травмы длится не менее полугода.

Добавим, что Симон провел 14 матчей в составе Милана в текущем сезоне, однако не отличался результативными действиями.

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