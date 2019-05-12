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Квашук забив за Гомель і очолив гонку бомбардирів чемпіонату Білорусі, але його команда поступилась Динамо Мінськ

12 травня 23:21 96 Читать на русском
Квашук забив за Гомель і очолив гонку бомбардирів чемпіонату Білорусі, але його команда поступилась Динамо Мінськ
Віталій Квашук / ФК Гомель

Український півзахисник Віталій Квашук забив неймовірний гол зі штрафного у матчі 7 туру чемпіонату Білорусі проти мінського Динамо (1:2) та очолив список бомбардирів.

Мінське Динамо вдома переграло Гомель у матчі 7 туру білоруської Вищої ліги. Але спражньою прикрасою став гол Віталія Квашука.

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За рахунку 1:0 на користь господарів Гомель заробив штрафний, який ефектно реалізував саме українець, забивши свій 6-й гол у чемпіонаті, очоливши список бомбардирів.

Гомель після 7 турів перебуває на 10 позиції в турнірній таблиці, набравши 6 очок. У Динамо Мінськ 13 пунктів та 7 сходинка.

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